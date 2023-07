Zangeres Sinéad O'Connor (56) overleden

De Ierse zangeres Sinéad O'Connor is op 56-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Haar familie meldt onder meer bij de Ierse publieke RTÉ dat ze is overleden. "Met groot verdriet maken we het overlijden van onze geliefde Sinéad bekend. Haar familie en vrienden zijn er kapot van en vragen om privacy in deze moeilijke tijd."

De singer-songwriter uit Dublin bracht gedurende haar leven tien albums uit. Het bekendst werd ze met haar versie van Nothing Compares 2 U van Prince uit 1990. Ook in Nederland was het nummer haar grootste hit. Het stond acht weken op nummer één in de Top 40.