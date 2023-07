President Niger door eigen garde vastgehouden in paleis

Uit Niger komen berichten dat leden van de presidentiële garde de president gegijzeld houden in zijn paleis in de hoofdstad Niamey. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een couppoging. Het kantoor van president Mohamed Bazoum meldt dat de 'antirepublikeinse' gardisten hebben geprobeerd om het leger achter zich te krijgen, maar dat dat niet is gelukt.

"De president van de republiek en zijn familie maken het goed. Het leger en de Nationale Garde staan klaar voor een aanval op de onderdelen van de presidentiële garde die betrokken zijn bij deze beweging", schrijft het kantoor van de president in een korte verklaring.

Een anonieme bron zegt tegen het Franse persbureau AFP dat Bazoum en zijn familie veilig zijn in hun residentie. Er zouden onderhandelingen aan de gang zijn, ook met oud-president Issoufou en andere oud-presidenten, om de situatie te deëscaleren. Ook partijgenoten van de president zeggen met hem in contact te staan.

Terrorisme

Over het motief voor de vermoedelijke gijzeling is nog veel onbekend en waarover de onderhandelingen gaan is ook niet duidelijk. Vooralsnog is het rustig op straat in Niamey en zijn er geen meldingen van grootschalige legerinzet in de hoofdstad.

Vanuit de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), Frankrijk en de Verenigde Staten klinken bezorgde reacties op wat er gaande is in Niamey. President Talon van Benin gaat na overleg met president Tinubu van Nigeria naar Niger om te bemiddelen.

De Franse regering zegt dat Frankrijk iedere poging om met geweld de macht te grijpen veroordeelt. Ook Washington roept op tot de vrijlating van president Bazoum.

Het land in West-Afrika, dat in het hart van de Sahel ligt en voor bijna twee derde bestaat uit woestijn, is een van de armste landen ter wereld en kampt al jaren met jihadistisch geweld. In het westen wordt Niger geteisterd door terroristische bewegingen die vanuit Mali oprukken. Vanuit het zuidoosten komen Nigeriaanse jihadisten het land binnen. Onder meer groepen met banden met terreurbewegingen al-Qaida en IS zijn actief in Niger.

Couppogingen

Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk, in 1960, heeft Niger te maken gehad met vele couppogingen, net als de buurlanden Burkina Faso en Mali, die eveneens kampen met bloedige terreuracties van jihadistische groeperingen. Tot vier keer toe leidde zo'n staatsgreep daadwerkelijk tot een machtswisseling in Niger. De laatste succesvolle poging was in 2010.