Emoties bij ploeg-Kastelijn: 'Kon laatste vijf kilometer niet stoppen met huilen'

"De rensters huilen van geluk", zegt ploegleider Michel Cornelissen, die zelf ook natte ogen heeft. "We hebben hard gewerkt, iedereen. Dan is dit een mooie bekroning voor iedereen."

Het is enkele minuten nadat Yara Kastelijn als etappewinnares over de streep is gekomen in Rodez. Voor de ploegbus van Fenix-Deceuninck zijn zowel de rensters als ploegleider door emoties overmand.

Kastelijn is niet de enige die het nog niet kan geloven dat ze zojuist een Touretappe op haar palmares heeft bijgeschreven. Cornelissen kan het nog nauwelijks geloven. "Op een gegeven moment moesten we op ons wang klappen."

De etappewinnares noemt verder ook nog haar broer en zus. "Onbewust gaat de meeste aandacht uit naar de sporter thuis. Ik weet dat dat misschien niet altijd even makkelijk was voor ze, maar ik weet dat ze supertrots zijn en ik ben supertrots op hen."

"Zij zijn het belangrijkst in mijn leven. Ik fiets al sinds ik acht of negen jaar oud ben en ze gingen altijd overal met me mee naartoe."

Zijn vreugdekreet bij het binnenstappen van de ploegbus was nog tot ver buiten Rodez te horen.

Kastelijns ploeggenote Marthe Truyen, die ook in de aanval reed vandaag, kon haar tranen evenmin bedwingen. "Ik kon niet stoppen met huilen de laatste vijf kilometer."

Schlagers voor de start

De Belgische had voor de start in Cahors al een goed gevoel. "We zijn al drie dagen lang aan het lachen, dansen en zingen in de bus. Yara vond dat we vanochtend goede muziek op hadden staan", lacht Truyen.

De schlagerdeunen uit de boxen van de Fenix-Deceuninck-ploeg waren het begin van deze winnende dag voor Kastelijn. "Hoe gekker hoe beter", duidt Truyen de muzieksmaak van haar Nederlandse ploeggenote.

"Ze is niet altijd even serieus. Natuurlijk wel in haar vak, maar ze lacht heel graag." Toch kwamen er ook bij Kastelijn wat emoties omhoog. "Maar bij haar duurde dat maar heel kort, terwijl ik nog steeds aan het huilen ben."

Hard tetteren

Cornelisse, die naar eigen zeggen behoorlijk hard in het oor van Kastelijn getetterd heeft tijdens haar solovlucht, omschrijft de voormalig veldrijdster als "gretig". "Soms weleens te gretig hoor", lacht de ploegleider.

"Want als ze niet honderd procent fit is en ze gaat toch naar een wedstrijd toe, dan kan ze heel erg teleurgesteld zijn als ze niet wint."

Van teleurstelling is vandaag in ieder geval totaal geen sprake bij Kastelijn en de ploeg. "Op naar de champagne vanavond", sluit Cornelisse af, waarna hij de binnendruppelende rensters stuk voor stuk een stevige knuffel geeft.

