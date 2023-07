Amerikaanse voetbalfans bepalen het straatbeeld: 'Wij zijn ook heel fanatiek'

Nederland speelt komende nacht om 03:00 uur (Nederlandse tijd) in Wellington tegen de Verenigde Staten, de beste nationale voetbalploeg bij de vrouwen ter wereld. Na de winst op Portugal is het de tweede groepswedstrijd voor Oranje op dit WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Het wordt voor Nederland een kans op revanche. Oranje verloor de WK-finale van 2019 van de VS en ook in de kwartfinale op de Olympische Spelen in 2021 waren de Verenigde Staten te sterk.

In Wellington bepalen vooral Amerikaanse fans het straatbeeld in aanloop naar de wedstrijd. Hoewel de voetbalgekte in Nieuw-Zeeland langzaam op gang is gekomen, is in hoofdstad Wellington het enthousiasme merkbaar. De FIFA-fanzone aan het water, waar op een groot scherm de wedstrijden te zien zijn, wordt druk bezocht. Hotels, cafés en restaurants zitten vol.

Naar schatting zijn er zo'n 20.000 Amerikanen in Nieuw-Zeeland voor dit toernooi. De Amerikaanse vriendinnen Lulu Nicks (24), Gwen Sabo (30) en Fran Zimmerman (31) uit Missouri hebben er een vakantie van gemaakt. "Dit is een kans die maar één keer in je leven voorbij komt", zegt Nicks.

Zo goed als uitverkocht

Ze doen niet onder voor de Nederlandse Oranjefans als het gaat om een goede verkleedpartij. Voor de wedstrijden dossen de drie vrouwen zich uit als het Vrijheidsbeeld, in een lang turquoise gewaad, met kroon en opblaasbare fakkel. "We wilden iets iconisch laten zien en meteen duidelijk maken voor welk team we zijn", zegt Zimmerman. "We hebben ook nog overwogen om als George Washington te gaan, maar we wilden toch liever niet de straat op als oude man", lacht Nicks.