Natuurbranden Algerije onder controle, nog veel branden in Europa

Het was de afgelopen dagen zeer heet in het Noord-Afrikaanse land. In meerdere steden werden temperaturen gemeten van 49 graden Celsius.

In Algerije vielen de afgelopen dagen door de branden zeker 34 doden en 200 gewonden . Onder de doden zijn tien militairen die meehielpen met de evacuatie. De branden werden onder meer met behulp van het leger en blusvliegtuigen bestreden en zijn inmiddels uit of onder controle.

De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn onder controle, melden de autoriteiten van de landen. Ondertussen woeden in veel Europese landen nog wel grote natuurbranden.

Het heeft in het hele land al wekenlang niet geregend en het is vrijwel overal in het land overdag 40 graden of meer. Naar verwachting wordt het morgen koeler, maar omdat dit gepaard gaat met sterke wind, is de angst dat branden weer worden aangewakkerd groot.

Italië: doden op Sicilië

Ook in Italië vielen doden door branden. Op Sicilië werden de lichamen van twee mensen gevonden in een afgebrand huis in de buurt van het vliegveld van Palermo. Ook op Sardinië en in de regio Calabrië, in het zuiden van het land, woeden hevige branden.

Spanje: brand op Gran Canaria

In Spanje ontstond een natuurbrand op het eiland Gran Canaria. Daar werd ongeveer 300 hectare natuur verwoest door een brand die was veroorzaakt door vonken van een bosmaaier. Ongeveer negen helikopters met bluswater werden ingezet om het vuur te doven.

Kroatië: brand in buurt van Dubrovnik

In Kroatië was er een natuurbrand op een aantal kilometer afstand van de historische stad Dubrovnik, die onder meer populair is bij toeristen omdat een deel van de televisieserie Game of Thrones er werd opgenomen.

Blusvliegtuigen en meer dan honderd brandweerlieden zorgden ervoor dat het vuur de middeleeuwse stad niet bereikte.

Portugal: evacuaties in buurt van Lissabon

In Portugal woedde een grote natuurbrand in de buurt van Lissabon, maar die is inmiddels onder controle. Vijfhonderd brandweerlieden werden ingezet en meer dan negentig mensen en 800 boerderijdieren werden geëvacueerd.

Turkije: grote bosbrand in Antalya

Net als Griekenland, kampt ook buurland Turkije met extreme temperaturen. Daar werd voor de tweede dag op rij een grote bosbrand in de provincie Antalya bestreden. Naar verwachting wordt het morgen weer koeler in het land.