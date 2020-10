PvdA wil in verkiezingsprogramma definitief van het leenstelsel af

De PvdA wil na de verkiezingen definitief van het leenstelsel af. Dat staat in het verkiezingsprogramma, dat eind deze maand wordt gepresenteerd. Studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs kregen, moeten een compensatie krijgen.

De PvdA was de initiator van het leenstelsel, dat onder het VVD-PvdA-kabinet Rutte II werd ingevoerd. Het belangrijkste argument was dat "de bakker niet hoefde te betalen voor de opleiding van de zoon van de advocaat". Bovendien leverde de afschaffing van de basisbeurs een 1 miljard euro op, die ten goede moest komen aan het onderwijs.

Vorig jaar maakte de partij een draai, omdat het leenstelsel jongeren te weinig zekerheid geeft, zeker in deze "stressvolle tijd". Op de PvdA-website staan de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma. Zo vindt de partij dat de basisbeurs weer moet worden ingevoerd, "zodat alle jongeren toegang hebben tot een vervolgopleiding. Daarbovenop investeren we flink in de kwaliteit van het hoger en wetenschappelijk onderwijs".

Discussie

Volgens de Volkskrant, die het concept-verkiezingsprogramma heeft ingezien, moet de generatie die moest lenen om te studeren, een compensatie krijgen. De miljarden die het omgooien van het systeem gaat kosten, moeten worden betaald door "een progressiever belastingstelsel met een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens".

Het leenstelsel staat van het begin af aan ter discussie. Het kwam er met steun van de toenmalige oppositiepartijen GroenLinks en D66. Deze twee partijen zijn inmiddels ook van standpunt veranderd. Ook CDA, ChristenUnie, PVV, SP, Forum voor Democratie, Denk en 50Plus zijn tegen.