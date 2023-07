Parachutist na twee uur uit boom bevrijd bij vliegveld Teuge

Bij vliegveld Teuge, in de buurt van Apeldoorn, heeft een parachutist vanmiddag in een boom vastgezeten. Na twee uur kon de man worden bevrijd, meldt Omroep Gelderland.

De parachutist hing met een open parachute op grote hoogte boven de grond. Het is onduidelijk hoe hij daar terecht is gekomen. De brandweer kon niet bij de man komen en riep de hulp in van specialistische reddingsteams.

Zo werd het zogenoemde Quick Response Team van de brandweer opgeroepen. Deze eenheid beschikt over specialistische klimmiddelen. Ook een arrestatieteam van de politie, met leden die gespecialiseerd zijn in klimmen, werd gevraagd om te helpen.

Tijdens de reddingsactie werd volgens Omroep Gelderland een speciaal luchtkussen opgeblazen en onder de parachutist geplaatst om hem op te vangen, mocht hij vallen. Ook werden bomen omgezaagd rondom de boom waarin de parachutist vastzat om zo meer ruimte te maken voor de hulpdiensten.

Uiteindelijk heeft het arrestatieteam de parachutist uit de boom gehaald, aldus de regionale omroep. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is.