Brandende hijskraan in New York breekt en raakt gebouw, zes gewonden

Bij een ongeluk met een hijskraan in New York zijn zes mensen lichtgewond geraakt. Bovenin de kraan in het centrum van Manhattan was brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er zwarte rook uit de bovenkant van de kraan komt, waarop de giek bezwijkt en ter aarde stort. Onderweg naar beneden raakt het horizontale kraandeel nog een flatgebouw aan de andere kant van de straat. Delen van de hijskraan, de lading en brokstukken van het getroffen gebouw vallen tientallen verdiepingen naar beneden en komen op straat terecht.

