Acteur Spacey ook in Londen vrijgesproken van seksueel wangedrag

De 64-jarige Amerikaan werd door vier mannen beschuldigd van onder meer aanranding en seks zonder instemming. Volgens de mannen is dat gebeurd in de periode tussen 2004 en 2013, toen Spacey in Londen woonde en werkte.

Spacey moest huilen toen de jury het oordeel uitsprak. Hij bedankte de juryleden, die twaalf uur hadden overlegd over de kwestie. "Ik voel me nederig door de uitkomst vandaag", zei hij later tegen journalisten.

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is vrijgesproken van een reeks aanklachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De jury in een rechtbank in Londen heeft dat vandaag bekendgemaakt.

Vorig jaar werd Spacey in de VS vrijgesproken in een zaak die was aangespannen door acteur Anthony Rapp. Die stelde dat hij op 14-jarige leeftijd was aangerand door Spacey. Maar de jury oordeelde dat er onvoldoende bewijs was. In 2019 werd een andere misbruikzaak tegen Spacey ingetrokken, omdat de man niet over alles wilde getuigen.

De acteur heeft eerder al de hoop uitgesproken op een terugkeer in de filmwereld als hij ook in Londen zou worden vrijgesproken. Spacey heeft onlangs weer een aantal filmrollen gekregen.

'Klunzige' versierpogingen

De gevallen steracteur heeft altijd ontkend dat hij mensen heeft aangerand. Naar eigen zeggen ging het hoogstens om 'klunzige' versierpogingen. Beschuldigingen van seksueel wangedrag maakten in 2017 abrupt een einde aan Spaceys omvangrijke filmcarrière.

De Amerikaan brak in de jaren 90 door bij het grote publiek met filmrollen in Glengarry Glen Ross, L.A. Confidential en The Usual Suspects. Voor die laatste film kreeg hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol. Voor zijn rol in American Beauty sleepte hij in 2000 een Oscar in de wacht voor beste mannelijke hoofdrol.

Ontslagen na aantijgingen

Recenter was hij als Frank Underwood vijf seizoenen lang het gezicht van de succesvolle Netflix-serie House of Cards. Netflix ontsloeg Spacey naar aanleiding van de beschuldigingen en maakte het zesde seizoen zonder hem af.

Volgens drie van de aanklagers in het Verenigd Koninkrijk had de Amerikaanse acteur hen 'agressief betast'. Dat is volgens hen gebeurd toen Spacey werkte in theater Old Vic in Londen, ruim tien jaar geleden. Een vierde man vertelde dat hij in het appartement van Spacey was flauwgevallen. De Amerikaans zou hem toen oraal hebben misbruikt.

De acteur verklaarde in de rechtszaal dat hij weliswaar een 'flirt' is, maar dat hij nooit over grenzen heen is gegaan en er altijd sprake was van wederzijdse instemming. Hij suggereerde dat het viertal vooral uit was op geld.