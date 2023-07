Pauw strandt met Ierland op WK: geen achtste finales na nederlaag tegen Canada

De WK-droom van bondscoach Vera Pauw is ten einde. In een regenachtig Perth was 'haar' Ierland niet opgewassen tegen Canada en verloor met 2-1. Voor Canada is het na de eerdere remise tegen Nigeria (0-0) de eerste overwinning van dit WK. Het land heeft nog alles in eigen hand om de achtste finales te bereiken.

Ierland kende een vliegende start. Al na vier minuten vloog een corner van Katie McCabe via de paal binnen.

Uitrazen

Canada liet de Ieren vervolgens uitrazen en begon halverwege de eerste helft zelf kansen te creëren. Op slag van rust zorgde een eigen doelpunt van Megan Connolly voor de gelijkmaker.