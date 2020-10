Politie doet onderzoek op plek waar ongeluk met Tamar uit Marken gebeurde

De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan op de Zeedijk bij Marken, in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar deze zomer. Het meisje kwam om het leven na een aanrijding met een auto.

Het onderzoek werd gedaan op dezelfde plek als waar het ongeluk gebeurde. "We deden het om te kijken wat er zichtbaar is in het donker", laat een politiewoordvoerder weten. Wat er uit het onderzoek is gekomen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Volgens NH Nieuws is er bij het onderzoek een zelfde soort auto gebruikt door de politie als de auto waarmee het ongeluk vermoedelijk gebeurde.

Het meisje werd op 25 juli in de vroege ochtend door agenten dood gevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken.

Ze werd zeer waarschijnlijk aangereden door iemand in een grijze Mazda, bleek eerder uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Vorige maand werd een verdachte aangehouden. Het gaat om de eigenaar van de auto.