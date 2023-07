Waterpolosters euforisch met WK-finale en ticket Parijs: 'Fantastisch dit'

De ontlading was enorm in de Marine Messe in het Japanse Fuokuoka. Een voor een kwamen de waterpolosters breeduit lachend voorbij in de mixed zone met een vers geprint ticket met 'Paris 2024' erop. Want dat was de prettige bijkomstigheid.

Nu droomt de routinier hardop van goud. "We zijn dit toernooi ingegaan om wereldkampioen te worden, niet om kwalificatie voor de Spelen af te dwingen. De ontlading die loskomt nu we dat ticket hebben, is logisch. We mogen even blij zijn, daarna moeten we weer door. We gaan altijd voor het hoogst haalbare en hier op het WK is dat goud."

Van der Sloot, bezig aan haar achtste wereldkampioenschap, genoot zichtbaar. "We zijn zo rustig gebleven. We hadden een plan en hebben ons daar tot het bitterende einde uitstekend aan gehouden, ondanks de spanning." Nederland hield een 9-8 voorsprong vast, ondanks een hectische slotfase.

Bondscoach Evangelos Doudesis stippelde nog eens uit hoe lastig de route is naar een plek op het olympische podium. "Kwalificatie voor de Spelen is een superstressvolle ervaring en ontzettend lastig. Ik heb me nooit beziggehouden met dat het ons niet zou lukken, maar het is fantastisch dat we het nu al binnen hebben."

De Nederlandse waterpolosters hebben in het Japanse Fukuoka voor het eerst in acht jaar weer de WK-finale bereikt. In een spannende halve finale tegen Italië, waarin het lang gelijk opging, is de ploeg met 9-8 te sterk. - NOS

Een kritische noot viel er bij de bondscoach nog wel te kraken. "Om eerlijk te zijn, aanvallend was dit misschien onze slechtste wedstrijd van de afgelopen maanden", zei Doudesis. "Maar juist dan wint een team dat mentaal ijzersterk is", loofde hij zijn ploeg ook. "Dit is een team met karakter, dat onder moeilijke omstandigheden vertrouwen blijft houden in elkaar."

Even feestvieren en daarna het vizier op de finale van vrijdag, is dus het devies. Of "nog even naar dat ticket kijken en daarna stoppen we hem in het laadje en gaat de focus op de finale", zoals speelster Bente Rogge het omschreef.

Droom die uitkomt

Gearmd stond ze met haar jongere zusje Lieke de pers te woord. Ze is "ongelooflijk trots". "We hebben allebei een bijzondere weg afgelegd om hier te zijn. Met een WK-finale in het vooruitzicht en een ticket voor Spelen is dit een droom die uitkomt en zeker om dat samen te doen."