Stengs definitief Feyenoorder: 'Bekend met manier van spelen onder Slot'

Feyenoord heeft de transfer van Calvin Stengs bevestigd. De 24-jarige buitenspeler komt over van OGC Nice. De in Nieuw-Vennep geboren aanvaller tekent een contract tot en met 2027 in Rotterdam.

Door zijn transfer wordt Stengs herenigd met trainer Arne Slot. De twee werkten eerder samen bij AZ.

"Er zijn hier veel mooie uitdagingen om naar uit te kijken", zegt Stengs op de website van zijn nieuwe club. "Daarnaast ben ik al goed bekend met de manier van spelen onder Slot, wat zal helpen om me sneller aan te passen. Ik kijk er ook enorm naar uit om in De Kuip te spelen. Het gaf mij altijd al een bijzonder gevoel als ik dit stadion binnenliep. Dat zal vanaf nu als Feyenoorder alleen nog maar specialer zijn."

Succesvol in België

Bij de regerend landskampioen wordt Stengs de opvolger van Sebastian Szymański, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Dinamo Moskou. Feyenoord wilde de Pool graag overnemen, maar Szymánski koos voor een lucratief contract bij Fenerbahçe.

De 24-jarige Stengs verruilde AZ in de zomer van 2021 voor OGC Nice. Na één seizoen werd hij verhuurd aan Royal Antwerp FC, waarmee hij kampioen van België werd. Ook greep hij met Antwerp de beker.

Feyenoord betaalt naar verluidt 6 miljoen euro aan Nice voor de komst van Stengs. Daarmee is hij na Ramiz Zerrouki de duurste aankoop voor de club uit Rotterdam van deze zomer (7 miljoen).