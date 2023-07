Kustwacht: kan weken duren voor Fremantle Highway is uitgebrand

"Op het schip zelf wordt niet geblust en ook niet vanaf het water bovenop het schip", zegt Edwin Granneman van de Kustwacht. "Dat hebben we expres niet gedaan. Op het moment dat je allemaal water in het schip spuit, kan dat effect hebben op de stabiliteit. Het schip kan dan gaan kantelen."

De overige 22 bemanningsleden zijn gewond geraakt. Ze worden behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken. Geen van hen verkeert in levensgevaar. De nationaliteit van alle opvarenden was Indiaas.

Er zijn nog steeds vuurhaarden te zien en er is veel rookontwikkeling, meldt de Kustwacht. Daardoor is het niet mogelijk om bergers aan boord van het schip te laten om het weg te slepen.

De brand op het vrachtschip de Fremantle Highway ten noorden van Ameland is nog altijd niet geblust. Volgens de Kustwacht kan dat "uren, dagen of zelfs weken duren".

Op de Noordzee, zo'n dertig kilometer ten noorden van Ameland, staat sinds middernacht een vrachtschip in brand. Eén opvarende is om het leven gekomen en de overige 22 bemanningsleden zijn gewond geraakt. - NOS

Drie scenario's

Volgens Granneman zijn er nu drie scenario's. Het schip zou kunnen zinken. Er wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen en vooralsnog ligt het schip stabiel.

Een andere optie is om het schip weg te slepen van de huidige positie tussen de twee vaargeulen boven Ameland in. "Om een goede sleepverbinding tot stand te brengen, moeten er ook daadwerkelijk mensen aan boord van het schip. Het is afwachten of dat mogelijk is onder de huidige omstandigheden."

Een andere optie is om het schip helemaal te laten uitbranden. Dat kan dus nog weken gaan duren.

Eigenaar

Volgens de Japanse eigenaar van het schip, Shoei Kisen Kaisha, is de kans groot dat de brand is ontstaan bij elektrische auto's. "Maar we zijn niet helemaal zeker van de oorzaak, daarvoor wachten we het onderzoek af." Hij weet niet welke automerken er op schip werden vervoerd.

Volgens Kaisha is het eerste doel nu om de brand te blussen. "Zodra dat is gebeurd, proberen we toestemming te krijgen om het schip een haven in te krijgen." Daarna wordt direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.