Vanavond op tv: Brand op vrachtschip • Vrouwen in Afghanistan

Vrachtschip bij Ameland in brand

Op de Noordzee, zo'n dertig kilometer ten noorden van Ameland, staat sinds middernacht een vrachtschip in brand. Volgens de Kustwacht ontstond het vuur vermoedelijk in één van de 25 elektrische auto's aan boord. Rijkswaterstaat, de Kustwacht en een bergingsmaatschappij bekijken wat de beste manier is om de brand aan te pakken: blussen is riskant, omdat het schip kan zinken.

En als dat gebeurt, vrezen burgemeesters van de Waddeneilanden vrezen voor een milieuramp. We spreken vanavond met Leo Stoel, de burgemeester van Ameland.