Gynaecoloog uit Zwolle verwekte minstens zeventien donorkinderen

Een inmiddels overleden gynaecoloog uit Zwolle heeft zeker 17 donorkinderen verwekt met zijn eigen sperma, zonder dat de vrouwen met een kinderwens dit wisten. Dat schrijft het Isala-ziekenhuis in Zwolle op zijn website.

De gynaecoloog in kwestie, Jan Wildschut, hield zich van 1981 tot en met 1993 in het toenmalige Sophia Ziekenhuis in Zwolle bezig met 'Kunstmatige Inseminatie Donorsperma'. Het ziekenhuis sluit niet uit dat er meer donorkinderen zijn.

De zaak kwam toevallig aan het licht, toen een donorkind via een internationale databank een dna-match had met een nicht van Wildschut. Die naam werd direct herkend door een van de moeders, vertelt de directeur van databank Fiom in het NOS Radio 1 Journaal. Fiom stelde een virtueel donorprofiel op zodat er meer matches konden volgen.

Anonieme spermadonor

De wensouders gingen er destijds van uit dat er een anonieme spermadonor in het spel was. De arts zou niks hebben laten blijken, vertelt een van de wensouders in de Stentor "Hij maakte op ons een vriendelijke, betrokken en integere indruk. Zowel in het voortraject als de behandeling. We hebben nooit enig vermoeden gehad dat hijzelf de donor zou kunnen zijn geweest."

Het Isala-ziekenhuis noemt het "onacceptabel dat een gynaecoloog-fertiliteitsarts, behandelaar én spermadonor is geweest in het eigen ziekenhuis". Het Isala is bereikbaar voor mensen die willen weten of ze zelf ook van de arts afstammen.