Bijrol Steenbergen en gemengd Oranje in WK-finales, wereldrecord O'Callaghan

Marrit Steenbergen heeft tijdens de wereldkampioenschapen zwemmen in Fukuoka niet kunnen verrassen op de 200 meter vrije slag. De 23-jarige Friezin tikte in de finale aan in 1.55,51 en eindigde daarmee als vijfde. Dat ze haar persoonlijk record met 0,05 seconde aanscherpte, stemde haar tevreden. "Hier ben ik superblij mee." De wereldtitel ging naar Mollie O'Callaghan. De 19-jarige Australische tikte aan in 1.52,85 verbeterde daarmee het veertien jaar oude wereldrecord van de Italiaanse zwemdiva Federica Pellegrini, dat sinds de WK van 2009 in Rome stond op 1.52,98. Het zilver was voor Ariarne Titmus uit Australië (1.53,01), terwijl het 16-jarige Canadese talent Summer McIntosh in een tijd van 1.53,65 als derde finishte.

Beelden van de finale van de 200 meter vrije slag bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. - NOS

Als slotzwemster van het gemengde Nederlandse kwartet op de 4x100 meter wisselslag greep Steenbergen later op de Japanse avond naast het brons. Samen met Maaike de Waard, Arno Kamminga en Nyls Korstanje kwam ze tot 3.41,821, goed voor de vierde plaats. De wereldtitel ging naar China, in 3.38,57. Het zilver was voor Australië (3.39,03), de Verenigde Staten grepen het brons: 3.40,19. Nederland was vorig jaar tijdens internationale titeltoernooien een vaste podiumklant. Tijdens de WK in Boedapest eindigde het viertal als derde in een tijd van 3.41,54. Tijdens de Europese titelstrijd van datzelfde jaar in Rome pakte Nederland het goud (3.41,73).

Beelden van de finale van de 4x100 meter gemengde estafette bij de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. - NOS

Steenbergen, de regerend Europees kampioene, tankte op de dubbele afstand vertrouwen voor de 100 vrij, het koninginnennummer waarop vrijdag om de wereldtitel wordt gestreden. Dat ze op dat onderdeel in vorm is, bewees ze tijdens de openingsdag. Op de 4x100 vrij liet ze in de finale de snelste splittijd van het gehele veld noteren. Met voordeel van de vliegende start kwam ze tot 51,84. Een tijd waar zelfs Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo in hun hoogtijdagen nooit aankwamen. Ondanks de uithaal van Steenbergen eindigde Nederland als zesde. Een opmaat tot een toptijd op de 200 wissel bleek het niet. Daarop stelde Steenbergen een dag later teleur. In de eindstrijd tikte ze aan als zevende.

Ook haar aanloop naar de eindstrijd van de 200 vrij verliep moeizaam. In de series ging ze als dertiende door, in een persoonlijk record van 1.55,56. In de halve eindstrijd greep ze ternauwernood een ticket voor de finale. Ze ging met 1.56,49 als achtste en laatste door, nadat ze één-honderdste van een seconde sneller bleek dan de Tsjechische Barbora Seemanova. Steenbergen verklaarde last te hebben gehad van spanningen, iets dat haar eerder in haar loopbaan vaker was overkomen. Met name het behouden van de focus in het laatste gedeelte van de race brak haar in de halve finale op, zo zei ze. "Een debiel gevoel", zoals ze het omschreef voor de camera van de NOS. Hoofd "Het niveau is er. Ik laat het alleen niet zien", zo zei ze na de halve finale. "Als het in mijn hoofd goed zit, kan ik een seconde sneller zwemmen."

De reactie van Marrit Steenbergen na haar vijfde plaats in de finale van de 200 meter vrije slag bij de WK in Fukuoka. - NOS

Een gesprek met haar coach Patrick Pearson na die halve eindstrijd bracht soelaas. "Ik was superrustig voor de race en heb geprobeerd zoveel mogelijk te genieten." Steenbergen deed wat ze moest doen. "Ik ben echt trots op mezelf." Met de snelste splittijd van het WK op de 100 vrij achter haar naam kan het eeuwige zwemtalent zich in Fukuoka geen betere uitgangspositie wensen om in Japan na acht jaar op het koninginnennummer eindelijk de belofte in te lossen. Bijkomend voordeel: "Ik heb niets te verliezen." Ook de gepensioneerde zwemgrootheid Michael Phelps is aanwezig bij de WK.