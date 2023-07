Fabrikant Stellantis, van Opel en Peugeot, boekt recordwinst

Autofabrikant Stellantis boekte een recordwinst van 10,9 miljard euro in het eerste half jaar van 2023. Het Amerikaans-Europese bedrijf is onder andere bekend van Peugeot, Opel, Jeep en Fiat. De nettowinst steeg met 37 procent. De problemen in de aanvoerketen lijken grotendeels opgelost.

Behalve dat er minder problemen waren bij de toelevering van producten, hanteerde de autofabrikant ook hogere prijzen. Daardoor kon een hogere winst worden behaald, al meldt de CEO van het bedrijf aan persbureau Bloomberg dat er in augustus nog wel wat dingen moeten worden opgelost. Hij doelt daarmee op de achterstallige bestellingen waarop sommige klanten nog steeds wachten.

Ook het Duitse automerk Porsche boekte het afgelopen half jaar een hogere winst. Met een stijging van elf procent kwam die uit op bijna 3,9 miljard euro. Vooral enkele SUV-modellen van het bedrijf liepen goed.

De afgelopen jaren kampten veel autofabrikanten met een chiptekort, waardoor in de productieketen van auto's enorme vertragingen ontstonden.