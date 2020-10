Privacywaakhond waarschuwt: zet camera slimme deurbel niet zomaar aan

Deurbellen met een ingebouwde camera mogen niet zomaar worden opgehangen richting buren of de openbare weg, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens marktonderzoeker Multiscope heeft een half miljoen huishoudens inmiddels zo'n slimme deurbel. "Maar ik wil al die eigenaren wel waarschuwen: maak geen opnames van de openbare weg", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Veel slimme deurbellen, zoals de Ring-deurbel van Amazon en de Nest Hello van Google, bieden de mogelijkheid om alle beelden op te nemen. Gebruikers krijgen dan niet alleen een melding als iemand aanbelt, maar ook als er bijvoorbeeld beweging te zien is.

Zo min mogelijk

"Als een camera richting buren of de openbare weg staat, mag dat niet zomaar", zegt Mur. Mensen moeten hun best doen om zo min mogelijk de openbare weg of het huis van hun buren te filmen, tenzij ze goede reden hebben om dat wel te doen.

Als je bijvoorbeeld altijd de voordeur van je overburen of die van het huis naast je filmt, is dat een ernstige privacy-inbreuk, stelt Mur. "Je ziet dan alles: ook als iemand boos de deur achter zich dichtslaat na een ruzie."

Als er bijvoorbeeld is ingebroken, kan dat een reden zijn om tijdelijk wel de openbare weg te filmen, zegt Mur. "Maar als die situatie is opgelost, moet je daar weer mee ophouden."