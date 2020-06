'De eerste weken waren echt zwaar, maar gelukkig gaat het nu beter'

In de serie In de frontlinie publiceren we dagelijks ervaringen van zorgmedewerkers die we de komende tijd volgen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Latifah Cornett. Ze is begeleider bij gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen in Delft.

"Inmiddels gaat het beter. Er zijn natuurlijk nog wel momenten dat cliënten de begeleiding opzoeken om hun hart te luchten. Soms moeten ze even huilen, want ze missen hun familie. Maar er zijn ook mooie momenten. We zijn er een beetje aan gewend, hoe het allemaal moet.

Na een paar zware weken was dit zelfs echt een leuk weekend. Er was een karaoke-avond en we hebben weer écht gelachen. Het was gewoon heel erg gezellig. Gisteren hebben we lekkere dingen in huis gehaald en een leuke avond gehad, en vanochtend hebben we croissantjes gemaakt voor het Paasontbijt. Dat soort dingen moeten we blijven doen, ook als er geen familie is.

Een collega van de dagbesteding heeft een talentenjacht op de planning. Dat is leuk, want dan kunnen cliënten deze week oefenen en hebben ze afleiding. Een andere collega is bezig met een sportles. Dat doen we normaal niet op de woning, maar je wordt creatief nu.

Zo'n weekend was wel nodig hoor, want we de eerste weken waren heftig. Het was best beladen, en er was veel emotie. Aan een deel van de cliënten was het lastig om uit te leggen wat er aan de hand is. Ze skypen nu met hun familie, maar sommige cliënten begrijpen dan niet waarom ze er niet heen kunnen.

Afgelopen week kwam een familielid langs voor een cliënt. Ze stond beneden bij de deur en zei dat de cliënt een mandje moest laten zakken, dan deed ze er iets lekkers in. Je zag toen hoe ze opleefde. Ze was zo blij dat ze haar familie weer even zag, al was het op afstand.

Gelukkig zijn wij allemaal nog coronavrij. In het begin was ik er wel heel bang voor om het te krijgen. Ik heb zelf astma, dan denk je: hoe sterk zijn mijn longen als ik corona heb? Nu laat ik het iets meer los, maar het blijft in je achterhoofd zitten. Als bij ons een iemand het krijgt, kan iedereen het krijgen. Ik probeer van iedereen afstand te houden, maar die anderhalve meter is onmogelijk bij ons werk. Dat kan gewoon niet.

Inmiddels zijn we daar een beetje aan gewend. Ik ben wel bang dat de maatregelen nog lang gaan duren. Daarom verzinnen we nu weer leuke dingen. Normaal doe je dat ook, dus waarom nu niet? We moeten door."