Cambodjaanse premier Hun Sen benoemt na 38 jaar zoon als opvolger

Premier Hun Sen van Cambodja, die al 38 jaar aan de macht is, treedt af en schuift zijn zoon naar voren als opvolger. Hij blijft nog wel actief als partijleider en parlementslid, maakte hij bekend in een televisietoespraak.

De machtsoverdracht moet binnen drie weken plaatsvinden. De zoon van de huidige premier, de 45-jarige Hun Manet, is nu nog de bevelhebber van het leger.

Zondag eiste de Cambodjaanse Volkspartij van de 70-jarige premier de winst op na parlementsverkiezingen. Westerse landen en mensenrechtenorganisaties spreken van een schijnverkiezing omdat de belangrijkste oppositiepartijen door de regering zijn verboden. Wel waren er internationale waarnemers uit Rusland en China aanwezig, bondgenoten van de Cambodjaanse premier.

Het lag al in de lijn der verwachting dat Hun zou aftreden: vlak voor de verkiezingen suggereerde hij dat zijn zoon hem ergens in zijn nieuwe vijfjarige termijn zou vervangen. Hun Sen is de langstzittende premier van Azië. Hij zou nu zijn zevende termijn ingaan.