Honderd grienden aangespoeld in Australië, helft overleden

Zo'n honderd grienden zijn aangespoeld op een strand aan de westkust van Australië. Ongeveer de helft van de dolfijnachtigen is doodgegaan. Vrijwilligers proberen de overige dieren terug de zee in te krijgen.

De dieren werden gisterochtend voor het eerst gezien in de buurt van Cheynes Beach, ten oosten van de stad Albany. In de loop van de dag kwamen ze steeds dichter bij het strand en in de middag was een groot deel van de kustlijn bedekt met gestrande grienden. Waarom ze zijn aangespoeld, is onduidelijk.

Dolfijnen en walvissen stranden vaak in Australië en Nieuw Zeeland. Vorig jaar spoelden er 230 aan op de kust van Tasmanië en in 2018 gebeurde dat met 150 dieren bij Hamelin Bay, aan de westkust van Australië.

Er zijn verschillende oorzaken voor de strandingen. De zeedieren zoeken vaak de kust op als ze ziek, gestrest of stervend zijn. Als een hele school walvissen aanspoelt, kan dat betekenen dat ze een zieke walvis gevolgd zijn. De dieren kunnen ook aanspoelen, omdat ze niet meer goed kunnen navigeren door slecht weer of geluid van schepen.