Waterpolosters bereiken WK-finale en verdienen daarmee olympisch ticket

De Nederlandse waterpolosters hebben in het Japanse Fukuoka voor het eerst in acht jaar weer de WK-finale bereikt. In een spannende halve finale tegen Italië, waarin het lang gelijk opging, was de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis met 9-8 te sterk. Naast de finaleplek levert de overwinning Oranje ook een ticket voor de Olympische Spelen op. Nederland, dat in 2008 olympisch kampioen werd en in 1991 wereldkampioen, is daarmee - buiten gastland Frankrijk - het eerste land dat zich heeft geplaatst voor Parijs. De WK-finale is vrijdag om 11.00 uur live te zien bij de NOS. De tegenstander komt uit het duel tussen Spanje en Australië later vandaag.

"Passie, rendement en vechtlust." Routinier Vivian Sevenich (30) wist maandagavond na plaatsing voor de halve finale al wat de Italiaanse ploeg in het water zou leggen. Nederland-Italië is een klassieker binnen het vrouwenwaterpolo, met een rivaliteit die ver terug gaat. Beide landen domineerden het waterpolo in de jaren negentig, toen de vrouwentak binnen de sport opkwam. Nederland werd wereldkampioen in 1991, maar greep in de drie finales daarna mis. Twee keer zat Italië de ploeg dwars.

