KNRM-schipper: 'Ze waren in nood, je springt niet zomaar van zo'n hoog schip'

Schipper Willard Molenaar van het KNRM-schip van Ameland, de Anna Margaretha, werd rond half een vannacht zijn "bedje uitgepiept" met de melding over een brandend schip ten noorden van het eiland. "Het bleek te gaan om een car carrier, een groot autoschip." Molenaar was met zijn bemanning als eerste ter plaatse bij het schip in nood en zag al snel dat de situatie vrij ernstig was. Er was een enorme rookpluim te zien en ze zagen een bemanningslid op het achterschip staan. "Die is in het water gesprongen en die hebben we eruit kunnen halen samen met de collega's van rederij Noordgat." Daarna ging het allemaal heel snel, vertelt hij. "De brand verspreidde zich veel sneller dan verwacht dus die mensen moesten er allemaal af." In de video hieronder vertelt Molenaar over de reddingsoperatie:

Op de Noordzee, zo'n dertig kilometer ten noorden van Ameland, staat een vrachtschip in brand. Een opvarende is om het leven gekomen en er is ook een aantal gewonden, meldt de Kustwacht. - NOS