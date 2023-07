Innovatief zonnefietspad bij Maartensdijk levert bijna niets op

Voor het tweede jaar op rij valt de opbrengst van het zonnefietspad bij Maartensdijk tegen. De elektriciteitsopbrengst van het pad van zonnepanelen waaroverheen gefietst kan worden, blijft net als een jaar geleden steken op slechts 26 procent van wat werd geraamd.

"Met deze hoeveelheid energie kan je zo'n tien huishoudens van elektriciteit voorzien. Het idee was veertig huishoudens", zegt Thijs ten Brinck van de site Wattisduurzaam.nl bij RTV Utrecht. "Dus het valt flink tegen."

Het zonnefietspad bestaat uit 350 meter aan zonnepanelen die in betonplaten zijn gegoten. "De zon schijnt op het fietspad en op die manier wordt er duurzame energie opgewekt. Als fietser hoef je er verder niks voor te doen", zei gedeputeerde Arne Schaddelee bij de opening in 2021. "Met je fiets rijd je over de zonnecellen heen. De coating van het fietspad is geschuurd, dus je fietst over een ruw oppervlak. Doordat de zonnecellen in een fietspad zijn verwerkt, hoeft niemand er last van te hebben."

Bij de opening ging de provincie ervan uit dat het zonnefietspad ongeveer 137 mWh per jaar zou opleveren. In juli 2022 bleek al dat die opbrengst onhaalbaar was: hij bleef steken op 36 mWh, 27 procent van de raming. Een jaar later blijkt de opbrengst met 26 procent nog verder gedaald.

Vlak en stroef

Het is gissen waarom de opbrengst zo tegenvalt. De eerste zes maanden van 2022 waren uitzonderlijk zonnig, dit voorjaar was het juist somber en nat; het weer lijkt dus nauwelijks van invloed op de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt.

Ten Brinck vermoedt een andere oorzaak. "Zonnepanelen moeten glad zijn en staan altijd schuin, om zoveel mogelijk zon op te vangen. Fietspaden zijn vlak en moeten juist stroef zijn, anders glijd je erover uit. Daarin blijft veel vuil achter en dat houdt juist weer zonlicht tegen."

Het is ook niet uitgesloten dat de zonnecellen hard achteruit gaan, schrijft Ten Brinck op zijn website. Het rendement van zonnecellen neemt normaalgesproken met zo'n 0,6 tot 0,7 procent per jaar af, maar in dit geval zou dat dan veel sneller zijn gegaan.

Vroegtijdig stopgezet

Het zonnefietspad is aangelegd als proefproject voor drie jaar en ligt er dus tot en met juni volgend jaar. Dan beslist de provincie Utrecht of er een vervolg komt. Eerder, in 2018 werd een proef gedaan met zonnepanelen in een autoweg. Dat project werd vroegtijdig stopgezet, omdat de zonnepanelen niet bestand waren tegen (zware) vrachtwagens en de auto's die eroverheen reden. Om die reden is gekozen om over te gaan op een proef met een fietspad.

Het pad bij Maartensdijk is voor zover bekend het langste zonnepanelenfietspad ter wereld. In 2014 had Krommenie in Noord-Holland de primeur met een solarfietspad van 70 meter. Ook daar ging het toen om een proef. De resultaten daarvan zijn niet bekendgemaakt.