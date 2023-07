Japan doet goede zaken op WK met overwinning op Costa Rica

Japan heeft ook zijn tweede wedstrijd gewonnen bij het WK voetbal. Costa Rica werd in Dunedin met 2-0 verslagen. Als Spanje later vandaag Zambia verslaat, zijn in groep C Japan en Spanje zeker van de achtste finales.

Het was voornamelijk eenrichtingsverkeer in Nieuw-Zeeland. Japan had al een handvol kansen gemist toen Hikaru Naomoto scoorde met een diagonaal schot. Ook bij de 2-0 van Aoba Fujino, kort daarna, liet keepster Daniela Solera zich verrassen, nu in de korte hoek.