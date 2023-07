Jonker stuurt Oranje ook tegen VS weer vol op de aanval: 'Ja, natuurlijk'

"We denken dat we dichterbij komen in Europa. Dat denkt Canada ook, dat denkt Australië ook, Brazilië ook. Op al die continenten wordt heel hard gewerkt. Dit is de eerste wedstrijd op een groot toernooi waarbij je kunt gaan kijken of we ook echt dichterbij komen."

Bondscoach Andries Jonker zei eerder deze week al dat de VS volgens velen niet meer gezien wordt als het team van weleer. Voor velen lijkt dit het moment om de Amerikanen pootje te lichten. Jonker is vooral erg benieuwd naar waar Oranje staat op dit moment.

Na de verloren WK-finale van vier jaar geleden en de verloren kwartfinale bij de Olympische Spelen in Tokio mogen de Nederlandse vrouwen komende nacht (03.00 uur) weer aantreden tegen de Verenigde Staten. Dit keer in het tweede groepsduel van dit WK.

Jonker denkt dat Oranje in staat is om van iedereen te winnen, dus ook van de VS. Voorafgaand aan de wedstrijd doet hij uit de doeken waarom hij dat denkt.

"Dat komt door onze manier van spelen. We kunnen iedereen onder druk zetten, denken we. Tot nu toe komt dat elke keer weer uit. Als dat morgen ook lukt, is dat een goede basis om op te vertrekken. Maar we kunnen ook goed voetballen. Die twee dingen zorgen ervoor dat we echt geloven en ervan overtuigd zijn dat we van iedereen kunnen winnen."

Aanvallen

Op de vraag of Jonker morgen weer zo aanvallend gaat spelen als tegen Portual is hij resoluut: "Ja, natuurlijk."

De bondscoach wil niets weten van een aanpassing om zijn team anders in te stellen tegen het topland. "Er is geen reden om te wisselen of om iets te veranderen en te gaan verdedigen. Dat zou je doen als je bang bent, maar we zijn helemaal niet bang. We gaan vooral uit van onszelf."