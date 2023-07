Oranjezwemmers naar WK-finale gemengde estafette, Toussaint stelt teleur

In de series van de gemengde estafette zette het viertal een tijd van 3.41,45 neer. Dat was 0,2 seconde boven het Nederlands record uit 2021. De Amerikaanse ploeg was de snelste in de ochtendsessie.

Zwemmers Maaike de Waard, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen zijn bij de WK zwemmen in Fukuoka doorgedrongen tot de finale van de 4x100 meter wisselslag. Die finale staat later vandaag op het programma en is live te zien bij de NOS .

Het Nederlandse kwartet is regerend Europees kampioen op dit olympische onderdeel en won vorig jaar bij de WK in Boedapest brons. "Als derde door is hartstikke mooi. We hebben gewoon een topteam. We zullen in de finale met z'n vieren gaan strijden om drie medailles", doelde Kamminga op de concurrentie uit Australië, Verenigde Staten en China.

"We zijn de underdog voor een medaille. We gaan racen met alles wat we hebben en gooien ons hart erin. Als één van de andere teams wat laat liggen, zijn wij daar om dat op te rapen."

De Waard door op 50 meter rugslag, Toussaint stelt teleur

Op de 50 meter rugslag plaatste De Waard zich voor de halve finales, Kira Toussaint redde het niet. De Waard zette de tiende tijd neer, de tijd van Toussaint was goed voor de 21ste plek.

Toussaint, die sinds begin dit jaar in Spanje traint, heeft in Japan niet het beste van zichzelf kunnen laten zien. Na haar uitschakeling in de halve finales van de 100 meter rugslag, viel haar tijd op de 50 meter rugslag ook tegen. "Het was gewoon geen goede race."