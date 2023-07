Nieuwe generatie VS komt eraan, maar heeft op WK grote schoenen te vullen

De Oranjevrouwen treffen in hun tweede WK-duel donderdagochtend (aftrap 03.00 uur Nederlandse tijd) een team in transitie, een team waarin verschillende generaties samenkomen.

De cijfers zijn overweldigend. Vier keer werden de Amerikaanse vrouwen wereldkampioen (1991, 1999, 2015, 2019). Als enige eindigde de VS bij alle acht WK's in de top-3. Ook nu is Amerika de topfavoriet, als titelverdediger en als nummer één van de FIFA-wereldranglijst. Maar onoverwinnelijk is het niet meer.

Duidelijk is dat dit Amerikaanse team niet te vergelijken is met vorige teams. Slechts 9 van de 23 namen in de WK-selectie van de VS waren er vier jaar geleden bij, toen de Amerikaanse vrouwen ten koste van Nederland triomfeerden in de finale. Vijf daarvan waren er al bij in 2015.

Een wisseling van de wacht? Niet helemaal. Blessures dunden de keuzes uit. Aanvoerster Becky Sauerbrunn (38) ontbreekt vanwege een voetblessure en Catarina Macario (23), Mallory Swanson (25), Sam Mewis (30) en Christen Press (34) kampen met knieblessures.

Bekende namen zijn er nog genoeg. Alex Morgan (34), Megan Rapinoe (38) en Kelley O'Hara (34) zijn begonnen aan hun vierde WK en ook de 31-jarige linksback Crystal Dunn behoort tot de veteranen. Dunn en Morgan stonden in het openingsduel in de basis, Rapinoe en O'Hara vielen in.

Bekijk de vooruitblik vanuit het Nederlandse kamp op het groepsduel met VS.