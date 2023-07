Fatale brand op vrachtschip bij Ameland, berging grote uitdaging, zegt Kustwacht

Op de Noordzee, zo'n dertig kilometer ten noorden van Ameland, staat een vrachtschip in brand. Een opvarende is om het leven gekomen en er zijn zestien gewonden, meldt de Kustwacht. De berging van het schip wordt een grote uitdaging, zegt een woordvoerder. Het schip, de Fremantle Highway, was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte met aan boord zo'n 3000 auto's. Vermoedelijk ontstond het vuur in een van de 25 elektrische auto's aan boord, zegt een woordvoerder van de Kustwacht. De brand breidde zich daarna snel uit.

Er waren 23 mensen aan boord. Vanwege de hevigheid van het vuur sprongen zeven van hen gecontroleerd van het schip, waarna ze uit het water zijn gehaald. "Die mensen moesten eraf", zegt schipper Willard Molenaar van het reddingsschip van Ameland tegen de NOS. "Een voor een zijn ze gesprongen en wij hebben ze uit het water gevist." Het schip met auto's is volgens hem zo'n 30 meter hoog. "Ze waren echt in nood en daarom moesten ze springen, dat doe je niet zomaar." De rest van de opvarenden is met helikopters van boord gehaald. Er is nu niemand meer op het schip. De opvarenden zijn naar Lauwersoog en vliegveld Eelde gebracht. Hoe het kwam dat er één persoon om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. De zestien gewonden zijn per ambulance naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Ze hebben allemaal ademhalingsproblemen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. Niemand verkeert in levensgevaar. Eerste beelden van het schip, gemaakt vanaf het strand van Ameland:

Behalve de Kustwacht, zijn ook de KNRM, Rederij Noordgat en een visserschip dat in de buurt voer, te hulp geschoten. Ook een Duitse sleepboot is paraat om hulp te bieden. De KNRM heeft vanuit Ameland en vanuit Schiermonnikoog een reddingsboot gestuurd naar het schip, dat vaart onder Panamese vlag. Momenteel woedt de brand in het voorste deel van het schip. Vanaf Kustwachtschip Guardian wordt geprobeerd het te blussen, wat wordt gecompliceerd door de elektrische auto's op het schip. De Kustwacht overlegt met de brandweer over vervolgstappen. De bemanningsleden hebben eerst geprobeerd de brand zelf te blussen. Er werden ook gespecialiseerde brandweerlieden vanuit Rotterdam opgeroepen, die per helikopter naar het schip zouden worden gebracht. Maar de brand ontwikkelde zich zo snel dat het team niet is uitgerukt; het was niet meer veilig om die brandweerlieden aan boord te brengen. Sleepkabel bevestigd Volgens de Kustwacht maakt het schip inmiddels slagzij. Het kan zijn dat het zinkt. "We houden rekening met alle scenario's", zegt een woordvoerder. Daarom varen ook bergingsboten in de buurt, maar het vrachtschip ligt momenteel stil. Een sleepboot van Rederij Noordgat is erin geslaagd om een kabel aan het schip te bevestigen, om te voorkomen dat het afdrijft en de belangrijke vaarroutes van en naar Duitsland blokkeert. "Het is fijn dat dat zo snel gelukt is, want er is sprake van sterke stroming en een harde wind", zegt een medewerker van de rederij die zich op het schip bevindt.

