Hollywoodsterren laten zich zien bij groot protest acteurs in New York

Vooraanstaande Amerikaanse acteurs hebben steun betuigd aan hun stakende collega's. Bij een samenkomst op Times Square, in hartje New York, lieten onder anderen Hollywoodsterren Jessica Chastain, Bryan Cranston en Brendan Fraser zich zien.

Het was de grootste betoging van acteursvakbond SAG-AFTRA sinds het begin van de staking, twaalf dagen geleden. Toen sloten de acteurs zich aan bij de al langer lopende staking van de scriptschrijvers in Hollywood. Het is voor het eerst sinds 1960 dat beide vakbonden staken.

Disney-topman aangesproken

Bij de actie in New York gaven meerdere acteurs toespraken. Zo richtte Bryan Cranston, bekend van hitserie Breaking Bad, zich rechtstreeks tot Disney-topman Bob Iger, een van de machtigste personen in Hollywood.

"Ik weet dat u op een andere manier naar zaken kijkt", zei Cranston. "We verwachten niet dat u weet wie wij zijn, maar we vragen u wel naar ons te luisteren en dat u hoort dat we niet onze banen laten afpakken om die vervolgens te geven aan robots."

Cranston doelde daarmee op de zorgen onder acteurs dat studio's via kunstmatige intelligentie digitale versies van ze gaan creëren, om die vervolgens te gebruiken voor films en series. De acteurs willen meer zeggenschap op dit vlak en duidelijkere regels.

Verder ageren ze tegen het negatieve effect van de streamingdiensten op hun inkosmten. Cranston: "Onze industrie is extreem snel veranderd, zelfs in vergelijking met tien jaar geleden. En toch bevechten ze ons met hand en tand, om zo in een verouderd economisch model te blijven. Ze willen dat we teruggaan in de tijd."

Geen onderhandelingen

De partij die onderhandelt namens de studio's - de Alliance of Motion Picture and Television Producers - zegt dat er inmiddels een "ruimhartig aanbod" op tafel ligt voor de acteurs, met daarin de grootste verhoging van het minimumloon in 35 jaar.

De partijen zouden momenteel niet met elkaar onderhandelen, waardoor er nog geen zicht is op een snel einde aan de stakingen.

Door de staking van zowel de scriptschrijvers als acteurs zijn meerdere grote film- en serieproducties getroffen door productieproblemen of uitstel. Wat betreft films is bijvoorbeeld Marvel-film Deadpool 3 stilgelegd. Hetzelfde geldt voor blockbuster Gladiator 2; de productie werd te midden van de opnames van een grote scene stilgelegd, schreef Variety, omdat toen de staking begon.

Op de korte termijn zijn de populaire latenightshows het hardst getroffen; die zijn al maanden niet meer te zien op de Amerikaanse tv, omdat ze zonder schrijvers zitten.