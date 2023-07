Koraal bij Florida verbleekt door warme water 'veel eerder dan verwacht'

Voor de kust van Florida is koraal massaal aan het verbleken. De verbleking - waardoor het koraal uiteindelijk kan afsterven - komt onverwacht vroeg, zeggen koraalexperts tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Het is niet uitzonderlijk dat het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat verbleekt in de zomer. Wel is zo'n massale verbleking niet eerder zo vroeg in het seizoen waargenomen. Normaliter ligt de piek tegen het einde van augustus of in september.

Veel eerder dan verwacht

Andrew Bruckner, onderzoekscoördinator bij het Florida Keys National Marine Sanctuary-reservaat, zei tegen persbureau AP dat de verbleking "veel eerder komt dan we hadden verwacht".

Koraalverbleking ontstaat als de temperatuur van het zeewater stijgt. Het koraal verliest dan de algen die zorgen voor de kleur. Die algen leven in een symbiotische relatie met het koraal; ze leveren voedingsstoffen aan de koraalorganismen.

Verbleking van het koraal kan al na vier weken van verhoogde temperatuur optreden. Bij langdurige blootstelling aan te hoge temperaturen sterft het koraal af.

Binnen twee weken afgestorven

Koraalexperts in Florida maken zich zorgen om de snelheid waarmee het koraal verbleekt. Bij een koraalrif dat in de gaten werd gehouden door het Florida Aquarium was de watertemperatuur ruim 32 graden op 6 juli. Het koraal was toen nog gezond. Dertien dagen later was het gehele koraalrif verbleekt en zo'n 80 procent afgestorven.

Bij Sombrero Reef - een koraalrif dat populair is onder toeristen nabij Marathon Key - is zelfs 100 procent afgestorven, schrijft een stichting voor koraalherstel; de Coral Restoration Foundation.

Phanor Montoya-Maya, programmamanager bij de stichting, zegt dat er bij het rif al ruim tien jaar aan herstel van het koraal wordt gewerkt. "Wat we aantroffen, was niet voor te stellen", zegt hij.

Reddingsacties

Bij andere riffen is de stichting nu volop bezig met reddingsacties, bijvoorbeeld door bepaalde stukken koralen over te plaatsen naar bewaarplekken op land. De koraalverbleking onderstreept volgens de stichting de noodzaak iets te doen tegen klimaatverandering.

Door een combinatie van hoge temperaturen, geen neerslag en amper wind is de zeetemperatuur voor de kust van Florida flink opgelopen, met name in de ondiepe wateren rond de Florida Keys-archipel. Thermometers in boeien geven op tal van plekken watertemperaturen boven de 30 graden aan.

Volgens onderzoeker Andrew Bruckner is niet te voorspellen hoe het koraal de zomer doorkomt. Een tropische storm of orkaan zou het water bijvoorbeeld flink kunnen afkoelen, wat het verbleken weer stopt. Als het water warm blijft, vrezen wetenschappers voor massale koraalsterfte.