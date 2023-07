Toptienambitie NOC*NSF niet meer heilig: 'Gaat in Parijs om verhalen, niet medailles'

Exact één jaar voor aanvang van de Olympische Spelen in Parijs verlegt sportkoepel NOC*NSF het accent. De zogeheten 'toptienambitie', het verwezenlijken van een plek bij de beste tien landen van de wereld, is niet langer het ultieme streven. "Het gaat straks om de verhalen, niet om de medailles", aldus Chef de Mission Pieter van den Hoogenband.

"We hebben als Nederland een bepaalde status in de mondiale sportwereld. Er wordt naar ons gekeken. We gaan die positie straks op onze eigen manier verdedigen. Wat dan uiteindelijk de plek op het olympische medailleklassement wordt? Echt, ik heb géén idee. Ik weet alleen wel dat we fantastisch goed gaan presteren in Parijs."

In de lichtstad moeten vooral, zoals dat binnen NOC*NSF genoemd wordt, 'medailles met glans' worden behaald. Op Papendal is de laatste jaren vooral gekeken hoe kan worden voorkomen dat sporters straks met een rotgevoel terugkijken op de Olympische Spelen, zoals na Tokio 2020 het geval was.

"Ik hoop zo veel vertrouwen te hebben dat atleten die een vervelende ervaring hebben zich bij me melden. Om ze te helpen een veilige omgeving te creëren. We moeten presteren in Parijs. Maar niet tegen elke prijs."

De oud-zwemmer zegt zijn olympische ploeg bewust geen druk op te leggen. "Ik heb het zelf altijd als heel vervelend ervaren wanneer een bobo daar iets over roept. De eindverantwoordelijken, de eigenaars van de medailles, dat zijn uiteindelijk de sporters en coaches. Die gaan de wedstrijden in."

Nieuwe generatie inspireren

De dienende rol die hij als Chef de Mission vervult is de oud-zwemmer een groot goed. "Het is mijn missie dat de sporters in Parijs een mooie ervaring krijgen. Je wilt niet dat mensen straks op een negatieve manier terugkijken op een vervelend evenement. We zijn nu al druk bezig om dit in goede banen te leiden. We moeten waakzaam blijven dat atleten in Parijs op een goede, verstandige manier hun sport kunnen beleven."

"Het zou heel mooi zijn als de missie van Nederlandse sporters op de Olympische Spelen is om de nieuwe generatie te inspireren. Dat probeer ik ze wel eens mee te geven. Hoe zou jij herinnerd willen worden? Hoe ga je met je collega's om? En met je tegenstanders? Hoe vertegenwoordig jij de Nederlandse sport in Parijs? Dat wordt onze missie. En hopelijk gaat dat ook nog worden omgezet in mooie resultaten die op hun beurt weer mooie verhalen opleveren."