Leger ingezet om orde te herstellen in gevangenissen Ecuador na 18 doden

In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in gevangenissen vanwege aanhoudend bendegeweld. Verspreid over het hele land zijn sinds afgelopen weekend minstens achttien gedetineerden gedood bij rellen. Het leger is ingezet om de orde te herstellen.

Alleen al in de beruchte Litoral-gevangenis zijn volgens de autoriteiten zo'n 2700 militairen en agenten in actie gekomen. Delen van het cellencomplex in de stad Guayaquil zijn ingenomen door gewapende gedetineerden. Ook is er brand gesticht.

De militaire operatie in Litoral gaat door totdat de situatie onder controle is, zegt president Guillermo Lasso op X, beter bekend als Twitter. Volgende maand zijn er presidentiele verkiezingen en de geweldsescalatie staat hoog op de agenda in de campagne.

Bewakers gegijzeld

Ook in andere gevangenissen is de situatie volledig uit de hand gelopen. Bij elkaar zouden zo'n honderd bewakers gegijzeld worden. Op sommige plekken zijn gevangenen in hongerstaking gegaan zonder uit te leggen waarom, schrijft persbureau Reuters.

Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Deze complexen zijn vaak overvol en bendegeweld is aan de orde van de dag. In Litoral vielen vorig jaar ruim honderd doden bij dagenlange rellen in september, vijf gedetineerden werden onthoofd.

De ingestelde noodtoestand in de gevangenissen geldt aanvankelijk voor zestig dagen. Aanvullend is ook voor de provincies Manabí en Los Ríos de noodtoestand afgekondigd nadat een plaatselijke burgemeester zondag werd doodgeschoten.

Ecuador is een knooppunt geworden in de internationale handel in cocaïne. Nieuwsuur publiceerde daar afgelopen weekend deze video over: