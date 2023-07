Bijna geen ansjovis meer in Oosterschelde

De ansjovis is aan het uitsterven in de Oosterschelde. Tot die conclusie komt het Brabantse familiebedrijf Van Dort, dat al bijna honderd jaar vist op ansjovis in het gebied. Ecoloog Joey Volwater erkent de problemen.

Tot 2019 ving de familie jaarlijks zo'n 8000 kilo ansjovis in hun fuiken. "Maar die tijd ligt dus achter ons. Dit jaar staat de teller op nog geen kilo. Dat is triest en zorgelijk", zegt Rian van Dort. Over de oorzaak zijn de meningen verdeeld.

"In 2019 vingen we dus nog volop ansjovis", vertelt Van Dort bij Omroep Zeeland. "In het najaar zijn ze toen gestart met de bouw van een windmolenpark bij Borssele. Er werden palen in de grond gestampt en een stroomkabel aangelegd. We denken dat de ansjovis daar niet overheen durft te zwemmen, vanwege een bepaalde straling die ze opvangen."

Zoutgehalte en temperatuur omhoog

Ecoloog Joey Volwater heeft een andere verklaring. Hij deed onderzoek naar de verdwijning van de ansjovis en volgens hem komt het door de komst van de Oosterscheldekering. De samenstelling van het water in de Oosterschelde veranderde daardoor.

De Oosterschelde was vroeger een estuarium, een verbrede monding van een rivier waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden, en is nu een zeearm. "Dat heeft ervoor gezorgd dat het zoutgehalte hoger is. Daarnaast is in de loop der jaren ook de watertemperatuur gestegen. Ook zit er niet genoeg voeding meer in het water", aldus Volwater.

Andere vissen zijn er nog wel

Volwater denkt niet dat de aanleg van het windmolenpark bij Borssele en de bijbehorende stroomkabel de oorzaak is van het feit dat er geen ansjovis meer wordt gevangen in de Oosterschelde. "Ansjovis leeft over het algemeen vlak onder het wateroppervlak, zoals ook sprot en haring. Deze vissoorten komen nog wel veelvuldig voor in de Oosterschelde. Daarnaast zien we ook geen verandering bij vissoorten die op de bodem leven, zoals roggen en haaien en die gebruik maken van een magnetisch zintuig."

Het einde van de ansjovis in de Oosterschelde betekent overigens niet dat er nooit meer ansjovis gegeten kan worden. Ansjovissen zwemmen in grote scholen en komen voornamelijk voor in de ondiepe wateren van de oostelijke Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.