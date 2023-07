Afghaanse schoonheidssalons sluiten: 'Gaat over meer dan haar en nagels'

Alle schoonheidssalons in Afghanistan hebben vandaag hun deuren moeten sluiten. Eerder deze maand kondigde de Taliban aan dat salons na vandaag verboden zijn. Schoonheidssalons waren een van de weinige plekken waar vrouwen zich nog vrij konden bewegen.

Het gaat om vele duizenden schoonheidssalons door het hele land, waarmee zo'n 60.000 vrouwen hun werk verliezen. Met deze nieuwe stap worden de rechten van vrouwen en meisjes nog verder ingeperkt. Ook verliezen vrouwen hiermee een van de weinige beroepen die ze nog mochten uitoefenen, en de kans om geld te verdienen in het sterk verarmde land.

Deze week protesteerden tientallen vrouwen in Kabul tegen het besluit. De vrouwen riepen "werk, brood en gerechtigheid", waarna veiligheidstroepen de demonstranten uiteen joegen. Straatprotesten komen nog maar weinig voor in het land, omdat de Taliban ze hardhandig neerslaan. Ook de Verenigde Naties had de Taliban opgeroepen om het verbod terug te draaien, maar dat haalde niks uit.

Bedroefd pakken de schoonheidsspecialistes dozen met make-upspullen in: