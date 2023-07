Namen van SS'ers en NSB'ers verwijderd van Eindhovens oorlogsmonument

De namen van 22 mensen worden verwijderd van het oorlogsmonument op het Eindhovense Stadhuisplein, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat op het monument meerdere namen van collaborateurs staan.

Het gaat om de namen van zes SS'ers, drie NSB'ers en dertien mannen die in Duitse dienst waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Hoewel geen enkele persoonlijke geschiedenis zwart-wit is, passen deze namen niet op een monument dat recht doet aan Eindhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog", staat in de brief.

"Kwamen signalen"

De gemeente kwam tot de beslissing na overleg met De Stichting 18 september, die zich inzet voor het herdenken van de bevrijding van Eindhoven. Bij de stichting kwamen ruim twee jaar geleden signalen binnen dat er namen op het moment stonden die daar niet thuishoorden, schrijft Omroep Brabant. Onderzoek volgde, waarna de uitkomsten begin april bekend werden gemaakt. Onduidelijk blijft hoe de verkeerde namen op het monument terechtkwamen.

De gemeente zegt te hopen in contact te komen met directe familieleden van mensen van wie de namen van het monument worden verwijderd "en hen desgewenst nader te informeren over dit besluit".

De gemeente hoopt de namen voor de volgende herdenking op 18 september verwijderd te hebben. Ook de tekst op het monument wordt aangepast. Zo zal het woord 'alle' uit 'Alle in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners' vervallen. Ook wordt 'in of uit Eindhoven' toegevoegd, schrijft de regionale omroep.

Namen toevoegen

Verder kwam de stichting erachter dat er 155 namen van oorlogsslachtoffers ontbreken op het monument. Het gaat om slachtoffers die in Eindhoven zijn omgekomen als direct gevolg van de oorlog en om Eindhovenaren die buiten de stad zijn omgekomen, onder wie Sinti en Roma. De gemeente Eindhoven noemt het gepast om deze 155 namen aan het monument toe te voegen.

De gemeente en de stichting gaan voortaan elke vijf jaar bekijken of de lijst met oorlogsslachtoffers nog klopt.

Fouten komen vaker voor

Het oorlogsmonument in Eindhoven is niet het eerste waar verkeerde namen op staan. Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat er op herdenkingsmonument Fort de Bilt tientallen namen van mensen staan die daar niet om het leven waren gekomen. En in 2017 bleken er op het oorlogsmonument in Leidschendam-Voorburg de namen van enkele SS'ers te staan.