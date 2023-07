Code rood in meer Griekse regio's, gevaar Rhodos neemt af

Het gevaar voor nieuwe bosbranden in Griekenland neemt morgen weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor zes van de dertien regio's code rood afgekondigd, meer dan vandaag. Rood is het hoogste waarschuwingsniveau.

Het hoogste waarschuwingsniveau geldt morgen onder meer in de regio Athene, op het eiland Evia, in het noordoosten van de Peloponnesos en rond de noordelijke stad Thessaloniki. In de rest van het land is code oranje of code geel van kracht.

Het waarschuwingsniveau voor Rhodos wordt juist afgeschaald, van rood naar geel. Rhodos is het zwaarst getroffen eiland bij de bosbranden van afgelopen week. Zeker 10 procent van het eiland is afgebrand; duizenden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd.