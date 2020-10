Trump terug in Witte Huis • Aruba versoepelt avondklok

Het voorstel van het Outbreak Management Team om in de strijd tegen het coronavirus een registratiesysteem op te zetten van reizigers die ons land binnenkomen, is afgelopen zomer gesneuveld in een overleg van hoge ambtenaren en experts. Het systeem was niet uitvoerbaar en niet te handhaven, zeiden zij. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De documenten laten ook zien dat ambtenaren zich al vanaf het begin van de coronacrisis bewust waren van dreigende schaarste op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. Verder valt op dat lange tijd niet over kwetsbare groepen werd gesproken in het overleg van ambtenaren en experts, terwijl het beleid van het kabinet er wel mede op gericht was om die groepen te beschermen.

Registratieplicht voor reizigers was niet uitvoerbaar en niet te handhaven