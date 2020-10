Tienduizenden voor pelgrimstocht in Senegal • Biden wil geen debat als Trump nog covid heeft

De raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft besloten om medewerkers in loondienst voor wie de zorgbonus van de overheid wordt aangevraagd, alvast 500 euro netto uit te keren. Dat gebeurt ongeacht of de subsidie van 1000 euro daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Het geldt alleen voor medewerkers die maximaal 73.000 euro per jaar verdienen.

"Wij willen als raad van bestuur onze medewerkers bedanken", zegt bestuurder Geranne Engwirda. "Er is zoveel te doen over de zorgbonus, wie wel, wie niet. We hebben tijdens de eerste golf heel veel patiënten met corona verpleegd. We waren succesvol omdat we het als één team hebben gedaan. Daarom verdienen onze collega's een bonus." De bonus wordt bij de salarisbetaling van november of december uitgekeerd.

In juni maakte het ministerie van VWS bekend dat medewerkers in de zorg dit najaar een bonus krijgen van 1000 euro. De bonus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel, in alle sectoren van de zorg die met het coronavirus te maken hebben gehad. Het geld gaat niet naar artsen.