Horeca: draai beperkingen terug • Industrie kwetsbaar voor buitenlandse coronagolf

De Nederlandse transportsector en de industrie zijn kwetsbaar voor nieuwe coronamaatregelen in het buitenland, schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek. De omzet in beide sectoren is sterk afhankelijk van de export. Volgens het CBS is ongeveer een derde van de Nederlandse werkgelegenheid en de economie direct of indirect verbonden met de export. Een daling daarvan zal de Nederlandse economie daarom hard raken, zo is de vrees.

Volgens het CPB was er eerder dit jaar tijdens de 'intelligente lockdown' vooral aandacht voor bedrijven in de dienstensector, zoals de horeca en bij cultuurinstellingen. Maar, zeggen de onderzoekers, het effect van maatregelen in het buitenland op Nederlandse bedrijven is onderbelicht gebleven.

"Bedrijven die geraakt worden door de huidige daling van de export lijken over het algemeen nog niet meteen in de gevarenzone te verkeren", schrijven de onderzoekers. "Wel bestaat het gevaar dat ze op langere termijn uitgehold kunnen worden bij een tweede coronagolf in het buitenland. Als bedrijven in de industrie en transport omvallen, kan het uitstralingseffect groot zijn, omdat ze ingebed zijn in een netwerk van Nederlandse toeleveranciers en afnemers, met name in het mkb." Mocht er toch een tweede wereldwijde coronagolf komen, schrijven het CPB en CBS, dan kunnen er maatregelen nodig blijven om de bedrijven te ondersteunen.