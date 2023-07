Waterpolosters willen 'in control' zijn tegen Italië: 'Niet mee laten slepen'

Maar: "Ik zal je verrassen: wij waren met alle drie de mogelijke tegenstanders bezig. VS, Italië en Griekenland", zegt Doudesis. "Natuurlijk lag de focus vooral op VS, dat was de grootste kans. Dat Italië won is een verrassing."

Nederland en Italië zijn de enige landen die bij de laatste vier zaten tijdens alle recente grote toernooien. Dat zegt wel iets. Toch is Italië een verrassende tegenstander in de halve eindstrijd. De wedstrijd wordt woensdag om 10.00 uur Nederlandse tijd gespeeld.

De Nederlandse waterpolosters treffen in de halve finale van het WK met Italië een tegenstander van wereldformaat. "We moeten wel twee tandjes bijzetten", weet ook Simone van de Kraats.

Italië nu benaderen als underdog, zou absoluut niet verstandig zijn. Dat zegt ook waterpoloster Lieke Rogge. "Italië is niet minder goed of slecht dan de VS. Een groot waterpololand, met meiden die spelen met een groot hart. Hun spel is vol passie en heel fysiek."

Voor het fysieke, soms zelfs agressieve spel van de Italiaanse ploeg, is Oranje gewaarschuwd. Twee keer troffen beide ploegen elkaar al in het afgelopen jaar. Ook de kwartfinale Italië-VS (8-7) werd door het team goed bekeken.

"In de avond verzamelen we vaker in een hotelkamer om beelden te kijken. Italië-VS hebben we met z'n allen teruggekeken. Wat je in die wedstrijd heel erg zag was de overtuiging, de passie, van Italië. Als ze dat in het water leggen, zorgt dat voor heel veel kracht in de ploeg."

Focus en discipline tegen Italiaanse passie

De Amerikaanse ploeg gaf Oranje het voorbeeld van hoe het niet moet tegen Italië. Door mee te gaan in het fysieke spel hadden beide ploegen veel uitsluitingen. In overtal scoren ging de Italianen beter af dan de VS.