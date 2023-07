Verdachten van aanslagen in Brussel door jury schuldig bevonden

Zes van de tien verdachten van de aanslagen in Brussel zijn schuldig aan terroristische moord, heeft een jury bepaald. Een van hen is Salah Abdeslam, de bekendste verdachte. Een van de verdachten is volledig vrijgesproken.

Bij de aanslagen in Brussel in 2016 gingen er twee explosies af op Brussels Airport (luchthaven Zaventem) en een in de metro bij station Maalbeek in het centrum. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond.

Om 19.00 uur trad een jury met een oordeel naar buiten. In totaal moest de jury antwoord geven op bijna 300 schuldvragen, die in de rechtbank in hoog tempo werden opgelezen. Daardoor is er nog veel verwarring over welke verdachte waaraan schuldig is bevonden.

De strafmaat wordt pas in september vastgesteld. De verdachten kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. Abdeslam werd in Parijs al tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen daar.

De twaalf juryleden zijn achttien dagen in beraad geweest. Om beïnvloeding van buitenaf te voorkomen leefden ze in complete afzondering, met een internet- en tv-verbod. Het gaat om het langste beraad ooit in België.

De juryleden hebben zich ook uitgesproken over het aantal slachtoffers bij de aanslagen. Volgens de jury zijn er 36 doden gevallen. Het officiële aantal staat op 32 doden, maar vier mensen kwamen enige tijd na de aanslagen om het leven. Er is volgens de jury een duidelijk verband tussen de aanslagen en hun dood.

Langste proces

In België wordt gesproken van "het proces van de eeuw". De zaak wordt het langste proces dat ooit in België is gehouden.

Het duurde enkele jaren voordat het kon beginnen, onder meer doordat het onderzoek veel tijd in beslag nam. Ook stonden zes van de tien verdachten eerst nog terecht in het proces in Parijs voor de aanslagen in november 2015.

Onderstaande terugblik op de aanslagen in 2016 bevat schokkende beelden: