Nieuw record in NBA: Jaylen Brown krijgt 300 miljoen voor vijf jaar bij Boston Celtics

Het is nu al een week van uitersten in het Amerikaanse basketbal. Jaylen Brown heeft het grootste contract in de NBA-geschiedenis getekend, en gaat bij de Boston Celtics 300 miljoen verdienen in vijf jaar. Een dag eerder werden de Verenigde Staten opgeschrikt door het nieuws over de zoon van LeBron James, Bronny James. Hij heeft een hartstilstand gehad.

Zijn toestand is stabiel, meldt zijn familie. Bronny (18), die volgend seizoen op de hoogste afdeling van het collegebasketbal zou spelen, stortte tijdens een training in elkaar. "De medische staf verleende hem de eerste hulp, daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis." Hij heeft de intensive care inmiddels verlaten.

Bronny wordt gezien als een groot talent. Vader James (38) kondigde onlangs aan nóg een jaartje door te gaan in de NBA, zijn 21e seizoen. James heeft al vaker aangegeven heel graag nog een keer samen te willen spelen met zijn oudste zoon.

Grootste contract ooit

Boston Celtics heeft met de verlenging van Browns contract geschiedenis geschreven. Nooit eerder gaat een NBA-speler zoveel geld opstrijken. Brown (26) speelde zijn hele zevenjarige carrière bij de Boston Celtics. Hij scoorde iedere wedstrijd gemiddeld 26.6 punten met 6.9 rebounds en verzorgde 3.5 assists.

Deze indrukwekkende cijfers leverden Brown deze zomer zijn tweede NBA All-Star-nominatie op. In de Eastern Conference Finals waren Boston Celtics net een maatje te klein voor Miami Heat: in de beslissende game 7 in ging die ploeg naar de Finals.