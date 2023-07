Nieuwe advocaten Taghi nemen voorlopig geen deel meer aan Marengo

De advocaten van Ridouan Taghi willen niet meer deelnemen aan zittingen van het Marengo-proces, tot ze het volledige dossier hebben kunnen lezen. De strafpleiters Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen hadden de rechtbank eerder om uitstel gevraagd om het dossier van zeker 50.000 pagina's te kunnen bolwerken, maar dat kregen ze niet.

"Deelname zonder adequate dossierkennis druist in tegen onze beroepsethiek en verplichtingen", schrijven de advocaten nu in een verklaring. Ze wijzen erop dat iedere verdachte recht heeft op goede rechtsbijstand.

Volgens advocaat Ruperti is het besluit om voorlopig niet aan zittingen deel te nemen genomen in overleg met Taghi. Die had na het afwijzen van het uitstel al gezegd niet meer mee te willen doen.

De rechtbank had de extra 'leestijd' voor de advocaten afgewezen om verdere vertraging van het proces te voorkomen. Vanwege de arrestatie van Taghi's vorige advocaat Inez Weski loopt de zaak al enkele maanden achter. Eigenlijk zou op 20 oktober uitspraak worden gedaan.

Eis levenslang

Het liquidatieproces Marengo loopt sinds 2018. Er staan zeventien mensen terecht. Tegen hoofdverdachte Taghi is levenslang geëist.

De eerstvolgende zitting staat gepland voor 6 oktober. Het is onduidelijk of die datum blijft staan. "Als wij niet goed voorbereid zijn, gaan wij niet deelnemen", zegt Ruperti tegen de NOS.

Het advocatendrietal staat Taghi bij sinds Weski daarmee stopte. Zij werd in april opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Na zes weken werd Weski vrijgelaten, maar ze is nog wel verdachte.