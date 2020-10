'Nederland kampt met tekort aan virusremmer remdesivir'

Nederlandse ziekenhuizen kunnen de virusremmer remdesivir momenteel niet bestellen, zeggen het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het Financieele Dagblad. Zondag zijn de laatste doses verstuurd. De ziekenhuizen kregen toen te horen dat nieuwe bestellingen niet mogelijk waren.

Een woordvoerder van het ministerie van VWS noemt het tekort "heel erg vervelend". Nederland zou er al weken over in gesprek zijn met de Europese Commissie, die de virusremmer centraal inkoopt en de verdeling over de EU-lidstaten regelt. Of andere Europese landen ook met een tekort te maken hebben, is volgens het RIVM en VWS onduidelijk.

Eerder naar huis

Remdesivir is oorspronkelijk een medicijn tegen ebola, ontwikkeld door de Amerikaanse farmaceut Gilead. In juni keurden de Europese medicijnautoriteiten het middel ook goed voor gebruik bij coronapatiënten die met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis liggen. Zij zouden gemiddeld sneller herstellen na toediening van de virusremmer.

Eind augustus zei Annelies Verbon, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor internist-infectiologen, tegen de NOS dat een deel van de opgenomen coronapatiënten daardoor geen beademing nodig heeft. "En sommigen kunnen een paar dagen eerder naar huis."

Aanvankelijk waren de onderzoeken naar remdesivir overigens minder hoopgevend. En ook nu nog is niet iedereen het erover eens dat het werkt. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is ongeveer de helft van de studies naar het middel positief en laat de andere helft geen verschil zien met de controlegroep. "Maar omdat het middel niet schadelijk is, wordt het wel gegeven."

Schaars

In de Verenigde Staten werd remdesivir al in mei goedgekeurd. De Amerikanen kochten twee maanden later zo'n 500.000 doses op, waardoor het middel in de rest van de wereld schaarser werd. In juli werd bekend dat ook de EU het medicijn wilde inkopen, voor de behandeling van 30.000 coronapatiënten.

Ondertussen blijft de wereldwijde vraag naar remdesivir toenemen. Ook president Trump wordt ermee behandeld.

'Geen ramp'

Overigens zijn artsen vooralsnog niet gealarmeerd door het tekort aan de virusremmer, schrijft het FD. Volgens Mark de Boer, internist-infectioloog bij het LUMC, zijn de tekorten weliswaar "onprettig", maar "geen ramp". De Boer is betrokken bij het opstellen van de behandelrichtlijnen voor coronapatiënten.