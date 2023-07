Wiebes wint massasprint na spannend eind: eerste Nederlandse ritzege in Tour

De eerste Nederlandse ritzege in de Tour de France Femmes is een feit. De derde etappe, een rit over 147,2 kilometer door de Dordogne, eindigde in een massasprint, die werd gewonnen door Lorena Wiebes. Lange tijd leek de Vlaamse Julie Van de Velde op weg naar de winst, maar haar solo van zo'n zestig kilometer eindigde op ruim tweehonderd meter van de finish. Marianne Vos eindigde als tweede, de Belgische Lotte Kopecky werd derde. Zij behoudt de leiding in het klassement.

De finish van de derde etappe van de Tour de France Femmes, een prooi voor de Nederlandse Lorena Wiebes. - NOS

Komt er een kans voor de aanvallers of mondt het uit in de eerste massasprint? Dat was de vraag die boven de etappe hing. De organisatie noemde de rit een vlakke etappe, maar wie het profiel bekeek, zag toch al snel wat beklimmingen. Sterker nog: 1.846 hoogtemeters, verdeeld over vijf gecategoriseerde beklimmingen. Een rit voor de aanvallers, zou je denken. Maar met de laatste 55 kilometers zo goed als vlak, klonk het ook aantrekkelijk voor de sprintploegen om hun troef uit te spelen, onder wie de Nederlanders Wiebes namens SD Worx en Charlotte Kool van DSM.

Tour de France Femmes live bij NOS De Tour de France Femmes is een rittenkoers van acht etappes en wordt van zondag tot en met zondag verreden. De etappe van woensdag is vanaf 15.20 uur live te zien op NOS.nl en op NPO 1. Voor de tweede keer wordt de rittenkoers in deze vorm gereden. Vorig jaar won Annemiek van Vleuten, voor Demi Vollering.

Ondanks vele pogingen, lukte het lange tijd niemand om een flinke voorsprong te pakken op het peloton. De laatste poging, van de Vlaamse Van de Velde van Fenix-Deceuninck, leverde naast twee minuten voorsprong ook de bollentrui op, die ze overnam van haar Nederlandse ploeggenoot Yara Kastelijn. Het leek verder een kansloze poging van Van de Velde, met de sprintersploegen azend op een massaspurt. Maar ze bleef lang, heel lang vooruit. Pas in de laatste honderd meters, met de finish in zicht, werd Van de Velde met een enorme vaart achterhaald. Wiebes profiteerde. Bekijk de reacties van Lorena Wiebes, haar ploegleider Anna van der Breggen en Jumbo-renner Marianne Vos.