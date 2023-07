Oranje wil revanche tegen wereldkampioen VS: ‘Dit is het moment om ze te pakken'

Maar gek is dat natuurlijk niet. Want twee jaar na die verloren finale ging het opnieuw mis tegen de VS, dit keer in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Na een 2-2 gelijkspel namen de Amerikanen hun penalty's beter.

Op het donkere en koude terras van het spelershotel in Tauranga kan de verdediger er vier jaar na dato rustig over praten. Gelukkig maar, want we zijn blijkbaar niet de enigen die erover beginnen. "Haha, grappig dat we deze vraag zoveel krijgen."

"Je bent die hele wedstrijd aan het strijden. Als zij dan scoren en dat zelfvertrouwen krijgen dat ze altijd uitstralen, dan wordt het lastig", herinnert Dominique Janssen zich van de verloren WK-finale van 2019. De tegenstander van toen is dezelfde als die van aanstaande donderdag in de groepsfase van dit WK: de Verenigde Staten.

Op donderdag 27 juli is in Wellington de Verenigde Staten de tegenstander van Oranje (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus in Dunedin is dat Vietnam (09.00 uur).

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden elke dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app.

Toch zint ook Snoeijs op revanche. "Ik denk dat dat gevoel er bij mij ook wel is. Dat we zoiets hebben van: we geloven erin en denken dat we ze kunnen verslaan."

Waar Janssen in beide verloren wedstrijden in de basis stond, moest Katja Snoeijs via de televisie lijdzaam toezien. De aanvalster was zowel voor het WK als de Spelen niet geselecteerd.

Dat het duel met de VS er niet zomaar een is, is duidelijk. "Als ik er met Daan (Daniëlle van de Donk, red.) over praat, komt er best wat gevoel bij kijken. Dan merk ik dat je denkt: come on. Nu is het moment, we moeten ze pakken. Het is niet dat ze zo overtuigend waren in de eerste wedstrijd."

Amerika won met 3-0 van laagvlieger Vietnam. Maar ook Oranje speelde tegen Portugal geen overtuigende wedstrijd. Toch zitten Snoeijs en Janssen vol zelfvertrouwen voor de camera.

Geen veldtraining

En ook bondscoach Andries Jonker lijkt er volledig in te geloven. Hij koos er zelfs voor zijn speelsters vandaag niet op het cricketveld van Tauranga te laten trainen, maar ze er met de fiets op uit te sturen. Dat betekent dat de voetbalsters die in de basis stonden tegen Portugal tussen de twee wedstrijden in maar een keer op gras trainen.

Dat klinkt gewaagd, maar in het team lijkt het niemand dwars te zitten. Snoeijs noemt het zelfs "fijn om even niet met voetbal bezig te zijn" en in de lobby van het hotel lopen speelsters ontspannen rond.

En tegelijkertijd is er natuurlijk die grote roze olifant in de kamer, die Janssen haarfijn benoemd. "WK-finale, Olympische Spelen. Ze zeggen dat drie keer scheepsrecht is. Dus ik hoop dat we na donderdag kunnen zeggen dat we van Amerika hebben gewonnen."