Google frist Duitse Street View op na 13 jaar afwezigheid

Even checken hoe je camping of vakantiehuis erbij staat op Google Street View: dat kon tot nu toe niet met de meeste locaties in Duitsland. Nu heeft de internetgigant een groot deel van de Duitse wegen toegevoegd aan Street View. Opnames van steden als Berlijn en Hamburg, allemaal nog uit 2008, zijn geüpdatet.

Duitsland was tot vandaag het enige EU-land waar Street View niet op grote schaal beschikbaar was. Dat kwam door protesten in 2010. Bijna 250.000 Duitsers, allemaal zeer gesteld op hun privacy, maakten toen bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal van hun huis. Google besloot de camerawagens daarop terug te trekken.