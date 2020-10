Demonstranten bestormen parlementsgebouw Kirgizië, oppositie neemt ministerie over

In Kirgizië hebben demonstranten het parlement in de hoofdstad Bisjkek bestormd. Ze zeggen dat er is geknoeid met de uitslag van de parlementsverkiezingen van zondag. De betogers zijn over hekken geklommen en zouden zijn binnengedrongen in het kantoor van president Jeenbekov. In het parlement zou ook brand zijn gesticht. Kirgizië ligt in Centraal-Azië.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft oud-veiligheidschef Kusan Asanov, die lid is van de oppositie, de macht in het ministerie overgenomen. De minister van Binnenlandse Zaken is vanochtend niet op zijn werk verschenen. Lokale media zeggen dat dit erop duidt dat president Jeenbekov de macht aan het verliezen is, maar de president zelf spreekt dat met klem tegen.

De autoriteiten zeggen dat slechts vier van de zestien partijen die meededen aan de verkiezingen de kiesdrempel van zeven procent hebben gehaald. Drie van deze partijen hebben nauwe banden met president Jeenbekov en twee van die drie partijen zouden inmiddels de meerderheid van de stemmen in de wacht hebben gesleept.

'Niet schieten op demonstranten'

De betogers eisen nieuwe verkiezingen. De kiescommissie zou bereid zijn om daarover na te denken. Ook president Jeenbekov zegt dat hij dat wel wil overwegen.

Eerder gisteren waren duizenden Kirgiziërs de straat op gegaan om zich tegen de verkiezingsuitslag te verzetten. Sommige betogers raakten slaags met de politie, die onder meer waterkanonnen en traangas inzette om de menigte in bedwang te houden. Enkele tientallen mensen zouden daarbij gewond zijn geraakt. De autoriteiten zouden de opdracht hebben gegeven om niet op de demonstranten te schieten.

De betogers zouden ook de gevangen oud-president Atambajev hebben bevrijd, meldt de BBC.

President Jeenbekov zegt dat oppositiepartijen de macht op een illegale manier naar zich toe willen trekken. Hij heeft de politieke leiders in het land opgeroepen om hun aanhang tot rust te manen.